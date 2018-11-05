Милош Земан встретился в Шанхае с председателем КНР

Президент Милош Земан встретился в Шанхае в понедельник с председателем КНР Си Цзиньпинем, вместе с которым они посетили чешский павильон на экспортной выставке China International Import Expo (CIIE). Глава Чехии принял приглашение главы Поднебесной посетить Китай в апреле 2019 года, когда здесь состоится саммит, посвященный проекту нового «Шелкового пути».

Именно проект возрождения «Шелкового пути» и возможности экономического сотрудничества обсуждали в ходе получасовой встречи представители чешской и китайской делегаций. Милош Земан оценил возможность частых встреч с главой Китая и выразил свою солидарность с Китаем в связи с торговой войной, объявленной КНР, по его мнению, США.

Перед отъездом М. Земана в КНР директор отдела внешней политики Пражского Града Рудольф Индрак сообщил, что двусторонние переговоры глав ЧР и Китая будут касаться стратегического партнерства обеих стран и 70-летней годовщины установления дипломатических связей между государствами, которая будет отмечаться в 2019 году. По словам Индрака, в ходе встречи также будут, предположительно, затронуты вопросы международной и региональной политики, как и отношений КНР с Евросоюзом.