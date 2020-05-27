Милош Земан встретился с начальниками Генштаба ВС Чехии

Президент Милош Земан в среду принял в Пражском Граде начальника Генерального штаба ВС Чехии Aлеша Oпату и пятерых его предшественников на данном посту. Генералы обсуждали с главой государства вопросы модернизации армии ЧР.

Земан высказался в пользу поддержки отечественной оборонной промышленности и приобретения дронов. Об этом информагентству ČTK сообщил пресс-секретарь Пражского Града Иржи Овчачек.

В аналогичном составе представители армии недавно беседовали с премьер-министром Андреем Бабишем, затронув в ходе встречи прежде всего вопрос необходимости модернизации армейской техники.