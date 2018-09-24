Милош Земан встретился с бывшим советником президента Трампа Стивом Бэнноном

Катерина Айзпурвит
24-09-2018
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В воскресенье, 23 сентября, президент Чехии Милош Земан принял в своей резиденции Ланы Стива Бэннона, до августа 2017 г. занимавшего должность советника Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам. «Это был обмен мнениями о происходящем в ЕС, отношениях с Россией и Китаем. Господин президент подчеркнул, что в настоящее время ключевой задачей является борьба с терроризмом», – сообщает пресс-секретарь чешского лидера.

В Европу Бэннон приехал для участия в мероприятии ультраправых сил в Италии. Также он планирует встречи с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен и президентом Венгрии Виктором Орбаном. Наблюдатели связывают поездки Бэннона в Европу с выборами в Европарламент 2019 г.

 
 
 
 
 
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