Милош Земан вновь отказался от назначения профессорами двух доцентов Карлова университета

Президент Милош Земан в очередной раз отказался от назначения профессорами доцентов Карлова университета, физика Ивана Оштядала и искусствоведа Иржи Файта. Несмотря на то, что оба фигуранта данного спора с главой ЧР, начавшегося в 2015 году, ранее уже добились отмены решения президента в судебном порядке. Об этом сообщил пресс-секретарь университета Вацлав Гайек, информировавший о том, что вуз взвешивает возможность подачи жалобы на действия главы государства.

Согласно судебному вердикту, после осуществления необходимой процедуры оценки кандидата на присуждение профессорского звания, орган исполнительной власти не получает права самостоятельного проведения повторного обсуждения. В обратном случае, отказ расценивается как «недопустимое вмешательство в автономию вузов».