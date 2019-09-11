Милош Земан в Сербии заявил, что «он не любит Косово»

Президент Чешской Республики Милош Земан, находящийся с официальным визитом в Белеграде, сделал публичное заявление, что «он любит Сербию, но не Косово». Доказательством этого является видео сербского телеканала Pink. Сербский президент Алексадр Вучич, прибывший поприветствовать М. Земана в местный аэропорт, поблагодарил его за эти слова.

После распада Югославии Косово оставалось частью Сербии, однако в 2008 году парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии с поддержкой западных держав.

Большинство государств-членов ООН, в том числе Чехия, признали суверенитет Косово, однако ряд стран, включая Сербию, не признали eго независимости. Критическую позицию в отношении Косово глава Чехии в прошлом выразил уже несколько раз.