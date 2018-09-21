Милош Земан: В интересах Чехии выступить против антивенгерских санкций ЕС

В интервью телеканалу «Баррандов» Милош Земан заявил, что в интересах Чешской Республики выступить против санкций, которые может ввести Евросоюз в отношении Венгрии, поскольку, по словам президента, «та же судьба может постигнуть и Чехию».

12 сентября Европарламент призвал страны-члены ЕС рассмотреть введение санкций в отношении Венгрии из-за того, что эта страна «ставит под угрозу ценности ЕС и нарушает правила правового государства». Итогом подобного процесса может стать ограничение права голоса Венгрии в ЕС, на что, однако, необходимо получить согласие всех членов единой Европы.

Милош Земан заявил, что евродепутаты от Чехии, голосовавшие за введение антивенгерских санкций, проявили недостаточной солидарность в рамках Вышеградской четверки.