Mилош Земан совершит визит в Сербию в сопровождении четырех министров и 50 представителей чешских компаний

Лорета Вашкова
06-09-2019
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Президент Чехии Mилош Земан совершит на следующей неделе официальный визит в Сербию в сопровождении пятидесяти представителей чешских компаний. В делегации будут присутствовать представители энергетической, машиностроительной и продовольственной сфер, а также четверо министров и депутат Ярослав Фолдына.

В течение следующих недель представители Чешской Республики проведут переговоры с сербскими коллегами несколько раз.

М. Земан улетает в Сербию во вторник и пробудет в Белеграде до четверга, 12 сентября. Как сообщил директор внешнеполитического отделения Пражского Града Рудольф Индрак, президент встретится с главой и премьер-министром Сербии, как и со спикером сербского парламента.

 
 
 
 
 
 
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