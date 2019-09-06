Mилош Земан совершит визит в Сербию в сопровождении четырех министров и 50 представителей чешских компаний

Президент Чехии Mилош Земан совершит на следующей неделе официальный визит в Сербию в сопровождении пятидесяти представителей чешских компаний. В делегации будут присутствовать представители энергетической, машиностроительной и продовольственной сфер, а также четверо министров и депутат Ярослав Фолдына.

В течение следующих недель представители Чешской Республики проведут переговоры с сербскими коллегами несколько раз.

М. Земан улетает в Сербию во вторник и пробудет в Белеграде до четверга, 12 сентября. Как сообщил директор внешнеполитического отделения Пражского Града Рудольф Индрак, президент встретится с главой и премьер-министром Сербии, как и со спикером сербского парламента.