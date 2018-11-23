Милош Земан совершит государственный визит в Израиль

Президент Чешской Республики Милош Земан в воскресенье, 25 ноября, совершит государственный визит в Израиль. Согласно информации Чешского информационного агентства ЧТК, глава Чехии встретится с представителями Израиля, выступит в парламенте Кнессета, а также примет участие в торжественном открытии Чешского дома в Иерусалиме.

Президент ранее озвучил, что рассматривает открытие Чешского дома как первый шаг к переносу диппредставительства Чешской Республики в этой стране из Тель-Авива в Иерусалим. Перенести чешское посольство Милош Земан предлагал уже несколько лет назад.