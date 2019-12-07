Милош Земан сомневается в том, что бойцы РОА заслуживают памятника в Праге

Хотя власовцы и помогли в 1945 году освободить Прагу, до того, сотрудничая с нацистами, они совершили во время войны предательство. Данное мнение высказал президент Чехии Милош Земан в интервью газете Mladá fronta Dnes, oпубликованном в субботу, 7 декабря. Глава государства поэтому сомневается в необходимости создания памятника бойцам РОА в Праге.

Староста Праги-Ржепорые Павел Новотны планирует установить памятник власовцам на территории этого района, против чего протестовало Посольство Российской Федерации в Праге. Планы по установке памятника власти Ржепорые обсудят на заседании 16 декабря.

«В течение нескольких дней власовцы, объективно говоря, действительно помогли Праге. Это нельзя опровергнуть. Якобы около трехсот из них здесь погибли. С другой стороны, есть история Русской освободительной армии, которой руководил генерал Власов, которая во всех армиях мира квалифицируется как предательство, совершенное во время войны, и во всех армиях мира таких предателей казнят», - отметил в интервью М. Земан.