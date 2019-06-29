Милош Земан сомневается, что Mихал Шмарда станет министром культуры

Президент Милош Земан весьма сомневается в том, что кандидат Чешской социал–демократической партии (ЧСДП) на пост министра культуры Mихал Шмарда займет эту должность. Данное мнение Земан высказал в интервью газете Mladá frontа Dnes (MfD).

Рассмотреть кандидатуру Шмарды по просьбе социал–демократов предложил премьер А. Бабиш, однако глава Чешской Республики, несмотря на все аргументы со стороны ЧСДП о необходимости отзыва нынешнего главы Минюста Антонина Станека не нашел возможным даже через месяц удовлетворить данное требование и назначить на данный пост его преемника в лице Шмарды.

Милош Земан в интервью также дал понять, что правительство Андрея Бабиша, несмотря на условия коалиционного договора, удержится, так как Антонин Станек в отставку не подаст. Подробнее — в Mladá frontа Dnes.