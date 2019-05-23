Милош Земан решит об отставке министра культуры 28 мая

Тимур Кашапов
23-05-2019
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Президент ЧР Милош Земан примет решение по отставке министра культуры Антонина Станека не раньше вторника, 28 мая, когда состоится их очная встреча. Земан об этом рассказал председателю социал-демократов Яну Гамачеку на встрече в Пражском Граде, сообщает ČTK. Гамачек сегодня проинформировал главу государства о своем варианте решения кризиса в Минкульте. Отставку министра он обсуждал с президентом около получаса.

Антонин Станек вручил главе кабинета Андрею Бабишу прошение об отставке 20 мая. В адрес Станека давно звучала критика, усилившаяся после снятия им с должности директора Национальной галереи Праги Иржи Файта и директора музея Оломоуца Михала Соукупа.

 
 
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