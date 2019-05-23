Милош Земан решит об отставке министра культуры 28 мая

Президент ЧР Милош Земан примет решение по отставке министра культуры Антонина Станека не раньше вторника, 28 мая, когда состоится их очная встреча. Земан об этом рассказал председателю социал-демократов Яну Гамачеку на встрече в Пражском Граде, сообщает ČTK. Гамачек сегодня проинформировал главу государства о своем варианте решения кризиса в Минкульте. Отставку министра он обсуждал с президентом около получаса.

Антонин Станек вручил главе кабинета Андрею Бабишу прошение об отставке 20 мая. В адрес Станека давно звучала критика, усилившаяся после снятия им с должности директора Национальной галереи Праги Иржи Файта и директора музея Оломоуца Михала Соукупа.