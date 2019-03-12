Милош Земан против узаконения обязанности тратить 2% ВВП на оборону

Президент ЧР Милош Земан против того, чтобы закон обязывал направлять 2% ВВП на оборону. По его мнению, большинство чешских политиков хотят выполнить это обязательство, к чему призывает НАТО, и «к определенному году это обязательство будет выполнено». Глава Чехии отметил это в интервью, посвященному 20-й годовщине вступления Чешской Республики в Североатлантический альянс, а также снова озвучил свою поддержку приобретению армией дронов.

Несмотря на то, что Чехия, вступив в альянс, приняла на себя обязательство тратить 2% ВВП на оборону, на протяжении долгого времени ей это не удается. В настоящее время Министерство обороны располагает суммой в размере менее 1,2% ВВП, до недавнего времени сумма составляла менее одного процента ВВП.

Милош Земан напомнил, что в период его премьерства, совпавший с вступлением Чехии в НАТО, расходы Чешской Республики на оборону достигли требуемого союзниками стандарта – 2% ВВП. На данный момент ЧР предполагает, что сдержать данное союзникам обещание ей удастся до 2024 года.