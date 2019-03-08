Милош Земан против конференции по разоружению в Праге

Президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что считает идею главы МИД ЧР Томаша Петржичека (от социал-демократов) о проведении в Праге конференции по глобальному разоружению дилетантизмом и «выстрелом в пустоту». Об этом он заявил в четверг, 7 марта, в ходе интервью на TV Barrandov. Президент недоволен тем, что глава чешской дипломатии сначала не проконсультировался с ним или хотя бы с правительством или собственной партией.

Однако министр Петржичек уже ранее отметил, что он не собирается быть организатором подобной конференции, его слова были неправильно поданы чешскими СМИ. Однако, он был бы рад, если бы подобная встреча прошла бы именно в Праге, где было подписано множество важных международных соглашений.