Милош Земан прокомментировал самоссожение Яна Палаха

«Если кто-то хочет бороться за свою правду, он должен ради нее жить. В том случае, если он убивает себя, его жизнь теряет смысл и как правило не приносит того положительного эффекта, который ожидался». В связи с 50-летней годовщиной со дня смерти Яна Палаха, подвергшего себя самоссожению в знак протеста против оккупации Чехословакии, данное заявление в интервью порталу Blesk.cz сделал президент Милош Земан.

Тем не менее, поступок Палаха, по мнению главы государства, весьма значим, так как митинги, проходившие по случаю 20-летия со дня его смерти в 1989 году, привели ко крушению коммунистического режима в Чехословакии.

«В настоящее время граждане, которые недовольны существующим режимом, могут проявить свое мнение в выборах», - подчеркнул президент. Он также сообщил, что не удостоит посмертного присуждения государственной награды Эвжена Плочека, который сжег себя по примеру Палаха в апреле 1969 года.