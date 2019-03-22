Милош Земан приобрел земельный участок вблизи летней резиденции в Ланах

Лорета Вашкова
22-03-2019
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Президент Чехии Милош Земан и его супруга Ивана стали владельцами земельного участка площадью почти 1000 кв. метров в Ланах Кладенской области, проданного за 2,5 миллиона крон (98 тысяч евро). Участок расположен в западной части населенного пункта, вблизи ланского замка, летней резиденции главы государства.

Согласно информации портала Aktuálně.cz, на участке подготовлены сети инженерно-технического обеспечения для строительства будущего особняка, в который Милош Земан планирует переехать после завершения своего президентского мандата. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек отказался прокомментировать сообщение портала, отметив, что «в данном случае это - сугубо личное дело М. Земана».

 
 
 
 
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