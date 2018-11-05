Mилош Земан принял участие в открытии выставки China International Import Expo

Глава Чешской Республики Mилош Земан принял участие в торжественном открытии экспортной выставки China International Import Expo (CIIE), которая будет проходить на этой неделе в Шанхае. Выставка в одном из самых масштабных выставочных комплексов в мире проводится впервые, призвана привлечь зарубежных экспортеров на китайский рынок и способствовать изменению имиджа Китая как страны, которая является прежде всего чистым экспортером.

Милош Земан и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник планируют совместно посетить чешский павильон на выставке CIIE, в которой принимает участие свыше 130 стран и регионов и более 2800 компаний.