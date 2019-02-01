Mилош Земан принял посла Китая и представителей Huawei

Президент Mилош Земан принял в Пражском Граде посла Китая в Праге Чанг Мин Тина и двух представителей китайской компании Huawei. В своем twitter об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента Иржи Овчачек. О рисках использования аппаратного и программного обеспечения китайских компаний Huawei и ZTE в декабре официально предупредило Национальное управление кибернетики и информационной безопасности (NÚKIB), что Huawei отрицает.

Представители китайской компании информировали главу Чехии о своих планах на будущее. М. Земан ранее сообщил о том, что Huawei заинтересована в создании на территории Чехии мобильной сети пятого поколения (5G) за 8,5 миллиарда крон.

Газета Hospodářské noviny пишет, что «позиция, которую чешские учреждения заняли по отношению к Huawei, открыла чешским политикам двери в Вашингтон». По мнению автора опубликованной в данном издании статьи, это «ускорило встречу главы чешской дипломатии Томаша Петршичека с министром иностранных дел США Майком Помпео, в ходе которой будет обсуждаться возможность визита чешского премьера в Белый дом». Hospodářské noviny информирует, что встреча Дональда Трампа и чешского премьера Андрея Бабиша могла бы состояться весной.