Милош Земан примет отставку министра культуры к 31 июля

Тимур Кашапов
25-07-2019
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Президент Милош Земан примет отставку нынешнего министра культуры Антонина Станека к 31 июля. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш в соцсети Twitter после встречи с главой государства. С кандидатурой преемника Станека Милош Земан определится до середины августа, отметил Бабиш.

Глава правительства также заявил, что Министерство культуры будет оставаться без руководителя, как минимум, две недели. Кроме того, в четверг, 25 июля, он встретится с лидером социал-демократов Яном Гамачеком, чтобы обсудить итоги встречи с президентом.

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