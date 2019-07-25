Милош Земан примет отставку министра культуры к 31 июля

Президент Милош Земан примет отставку нынешнего министра культуры Антонина Станека к 31 июля. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш в соцсети Twitter после встречи с главой государства. С кандидатурой преемника Станека Милош Земан определится до середины августа, отметил Бабиш.

Глава правительства также заявил, что Министерство культуры будет оставаться без руководителя, как минимум, две недели. Кроме того, в четверг, 25 июля, он встретится с лидером социал-демократов Яном Гамачеком, чтобы обсудить итоги встречи с президентом.