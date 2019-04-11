Милош Земан после встречи с президентом Хорватии прокомментировал отношения с Китаем и процесс выхода Великобритании из ЕС

Президент Чехии Милош Земан согласился с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, что отношения с Китаем должны быть взаимовыгодными и основываться на равенстве. «Ни одна из сторон не заинтересована в расширении истерических настроений и шпиономании, что проявляется, например, в отношении компании Huawei», - сказал Земан в ходе итоговой пресс-конференции.

Чешский лидер также заявил, что выход Великобритании из Европейского Союза приведет к сокращению доходов бюджета ЧР на 15%. Земан повторил, что «Брексит – это катастрофа для ЕС и Великобритании», однако он считает нецелесообразным проведение повторного референдума. По мнению Грабар-Китарович, было бы лучше, если бы решение о Брексите никогда не было принято, но она уважает позицию жителей страны и надеется, что Великобритания будет выходить из Европейского Союза только с соглашением.