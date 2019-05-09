Милош Земан посетит посольство Российской Федерации по случаю Дня Победы

Тимур Кашапов
09-05-2019
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Президент Чехии Милош Земан примет участие в праздничном приеме посольства России в Праге по случаю 74-й годовщины Победы. Предполагается, что на приеме глава государства также выступит с короткой приветственной речью. В рамках празднования окончания боевых действий в Чехословакии памятные мероприятия пройдут в Праге и других чешских городах, в том числе Брно и Простейове.

Земан ранее неоднократно принимал участие в приемах по случаю Дня Победы в посольстве России. Он постоянно подчеркивает свое уважение к советским воинам-освободителям. В своей речи в прошлом году он сравнил расовую ненависть, которая, в частности, использовалась нацистами для развязывания Второй мировой войны, с религиозной ненавистью сегодняшнего дня, и призвал Чехию активнее выступать за скорейшую отмену антироссийских санкций.

 
 
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