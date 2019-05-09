Милош Земан посетил посольство Российской Федерации по случаю Дня Победы

Президент Чехии Милош Земан принял участие в праздничном приеме посольства России в Праге по случаю 74-й годовщины Победы. На приеме глава государства выступил с короткой приветственной речью на русском языке, в которой сравнил нацизм с исламистским терроризмом и призвал к совместной борьбе с террористами, пока их действия не потребовали тех же жертв, что и действия нацистов.
Земан ранее неоднократно принимал участие в приемах по случаю Дня Победы в посольстве России. Он постоянно подчеркивает свое уважение к советским воинам-освободителям.
Помимо Милоша Земана, в приеме в российском посольстве приняли также участие экс-президент Вацлав Клаус, спикер Палаты депутатов Радек Вондрачек, глава движения SPD Томио Окамура, бывший премьер-министр Петр Нечас, экс-министр промышленности Марта Новакова, директор Национального музея Михал Лукеш и др.
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