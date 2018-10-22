Милош Земан помиловал инвалида, осужденного за неуплату алиментов

Президент Чехии Милош Земан подписал приказ о помиловании человека, лишившегося обеих нижних конечностей, который был осужден на год тюремного заключения за неуплату алиментов. Одновременно глава государства прекратил повторное уголовное дело о невыполнении мужчиной данных финансовых обязательств. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подчеркнул, что своим решением глава страны «не оправдывает тех, кто не платит алименты».

Данное помилование было 11-м подобным документом, подписанным Милошем Земанем на президентском посту. В 2013 г. политик заявил, что будет использовать право помилования лишь в исключительных случаях по соображениям гуманности.