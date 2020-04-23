Милош Земан подписал закон о повышении бюджетного дефицита до 300 млрд крон

Президент Чехии Милош Земан подписал закон о повышении государственного бюджетного дефицита в текущем году до 300 млрд крон (11,1 млрд евро). Об этом в четверг информировал пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

Причиной повышения уровня дефицита яляются последствия эпидемии коронавируса. Нижняя палата в декабре 2019 года изначально одобрила превышение расходов бюджета над его доходами на уровне 40 млрд крон, однако недавно увеличила его в ускоренном режиме до 200 млрд.

Предлагаемое повышение продиктовано необходимостью реагировать на кризисную ситуацию в связи с пандемией Covid-19, сообщило правительство. По мнению экономистов, нельзя исключить, что планка бюджетного дефицита в 2020 году поднимется еще выше.