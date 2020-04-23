Архив передач

Милош Земан подписал закон о повышении бюджетного дефицита до 300 млрд крон

Лорета Вашкова
23-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Чехии Милош Земан подписал закон о повышении государственного бюджетного дефицита в текущем году до 300 млрд крон (11,1 млрд евро). Об этом в четверг информировал пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

Причиной повышения уровня дефицита яляются последствия эпидемии коронавируса. Нижняя палата в декабре 2019 года изначально одобрила превышение расходов бюджета над его доходами на уровне 40 млрд крон, однако недавно увеличила его в ускоренном режиме до 200 млрд.

Предлагаемое повышение продиктовано необходимостью реагировать на кризисную ситуацию в связи с пандемией Covid-19, сообщило правительство. По мнению экономистов, нельзя исключить, что планка бюджетного дефицита в 2020 году поднимется еще выше.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 