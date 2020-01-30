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Милош Земан поддержал план Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Лорета Вашкова
30-01-2020
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Президент Чехии Милош Земан поддержал план главы США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, представленный на пресс-конференции в Белом доме. По мнению Земана, по прошествии долгого времени был представлен вполне конкретный план, который можно обсуждать.

Об этом в своем аккаунте в Тwitter сообщил пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек, отметившийся в связи с обсуждаемой темой, что "Милош Земан поддерживает признание Иерусалима столицей Израиля".

 
 
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