Милош Земан поддержал план Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Президент Чехии Милош Земан поддержал план главы США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, представленный на пресс-конференции в Белом доме. По мнению Земана, по прошествии долгого времени был представлен вполне конкретный план, который можно обсуждать.

Об этом в своем аккаунте в Тwitter сообщил пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек, отметившийся в связи с обсуждаемой темой, что "Милош Земан поддерживает признание Иерусалима столицей Израиля".