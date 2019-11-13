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Милош Земан не примет участия в пражских мероприятиях, напоминающих о событиях 1989 года

Лорета Вашкова
13-11-2019
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Президент Милош Земан не примет участия ни в одном из мероприятий, напоминающих о событиях 1989 года. Об этом сообщил пресс-секретарь канцелярии главы Чехии Иржи Овчачек.

«Господин президент был прямым участником событий ноября 1989 года. Он выступил с речью в парке Летна, a также принимал участие в дебатах в пражских и других театрах. Поэтому господин президент проведет 17 ноября тихо и посвятит этот день воспоминаниям. Это более редкостно, чем громкие слова», отметил Овчачек.

Он информировал о том, что 16 ноября Милош Земан будет вспоминать об этих событиях вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Братиславе, где также откроет Чешский дом.

 
 
 
 
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