Милош Земан не прибегнет к аболиции в связи с уголовным преследованием премьера

Президент Милош Земан, по словам премьера Андрея Бабиша, придерживается в вопросе аболиции, то есть права закрыть дело «Гнездо аиста» о возможных злоупотреблениях евросубсидиями в семейной фирме главы правительства, аналогичного мнения.

«Глава государства не выступит в данном случае с предложением по предоставлению аболиции», – сообщил Андрей Бабиш Чешскому информагентству ЧТК после телефонного разговора с президентом.

О своем праве встать на сторону премьера М. Земан напомнил в телеэфире в сентябре, одновременно выразив надежду, что «ему не придется прибегать к подобного рода мерам». Вопрос об аболиции обсуждался в связи с продолжением производства по уголовному делу в отношении премьера.

Андрей Бабиш в очередной раз повторил, что «он не заинтересован в аболиции как таковой, так как не совершал никаких противозаконных действий».