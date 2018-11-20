Милош Земан настаивает на поддержке премьера Бабиша

Представители пяти оппозиционных партий призвали президента Милоша Земана не назначать в случае вотума недоверия правительству премьером снова Андрея Бабиша. По завершении координационной встречи оппозиции об этом проинформировал глава Пиратской партии Иван Бартош.

Президент ранее заявил, что вне зависимости от результата пятничного голосования премьером станет опять Андрей Бабиш.

В реакции на призыв со стороны оппозиции пресс-секретарь президента Иржи Овчачек во вторник сообщил СМИ, что президент своего мнения менять не собирается.