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Милош Земан направил соболезнования главе Словакии в связи с аварией

Лорета Вашкова
13-11-2019
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Чешский президент Милош Земан во вторник направил послание соболезнования главе Словакии Зузане Чапутовой в связи с аварией на юге Словакии.

В результате столкновения фуры и автобуса, в котором находились учащиеся средней школы, скончалось 12 человек, еще 17 человек ранены. Это самое трагическое ДТП за последние годы.

Текст послания президента опубликован на сайте Пражского Града www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy.

 
 
 
 
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