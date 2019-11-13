Милош Земан направил соболезнования главе Словакии в связи с аварией

Чешский президент Милош Земан во вторник направил послание соболезнования главе Словакии Зузане Чапутовой в связи с аварией на юге Словакии.

В результате столкновения фуры и автобуса, в котором находились учащиеся средней школы, скончалось 12 человек, еще 17 человек ранены. Это самое трагическое ДТП за последние годы.

Текст послания президента опубликован на сайте Пражского Града www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy.