Милош Земан направил соболезнования главе Словакии в связи с аварией

Чешский президент Милош Земан во вторник направил послание соболезнования главе Словакии Зузане Чапутовой в связи с аварией на юге Словакии.
В результате столкновения фуры и автобуса, в котором находились учащиеся средней школы, скончалось 12 человек, еще 17 человек ранены. Это самое трагическое ДТП за последние годы.
Текст послания президента опубликован на сайте Пражского Града www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy.
От кельтского Хэллоуина до чешских Душичек
Посол Чехии был вызван в МИД Украины в связи с посещением Пражского Града прокремлевскими крымскими татарами
Мастера ренессанса и барокко в диалоге Чехии с Европой
Реальные бренды виртуальной страны
В Эстонии чешские пилоты все чаще взлетают по тревоге из-за российских самолетов