Милош Земан критиковал попытки вмешательства в дела Вышеградской четверки

Попытки вмешиваться во внутренние дела государств Вышеградской четверки (V4), по мнению главы Чехии Милоша Земана, являются напрасными и приводят к отчуждению по отношению к другим странам ЕС. Земан заявил об этом на пресс-конференции после встречи со своими коллегами из Словакии, Польши и Венгрии, проходившей в Высоких Татрах. Чешский президент таким образом косвенно реагировал на сентябрьскую рекомендацию Европейского парламента инициировать процесс против Будапешта в связи с «разрушением властями этой страны демократических институтов».

Как подчеркнул Земан, благодаря сплоченной позиции V4 удалось устранить вопрос перераспределения мигрантов между странами ЕС на основе квот. Главы Словакии и Польши после саммита Вышеградской четверки также высказались в пользу санкций Брюсселя 2014 г. против России в связи с аннексией Крыма. Милош Земан и Янош Адер введение санкций на пресс-конференции по итогам данного саммита не комментировали.