Mилош Земан критиковал оппозицию, назвав представителя TOP 09 «разрисованным клоуном»

Президент Mилош Земан повторно критиковал представителей оппозиции в связи с их заявлениями по поводу принятых правительством мер ввиду распространения эпидемии нового коронавируса. Председателя парламентской фракции TOP 09 Мирослава Калоусека президент в программе портала ежедневника Blesk «С президентом в Ланах» назвал, например, «разрисованным клоуном», использовав слова из общеизвестной песни Петра Гапки.

Глава государства, наоборот, похвально оценил деятельность Кабмина и счел должным защитить от критических нападок министра финансов Алену Шиллерову. По поводу требования со стороны Станюры снять с поста министра финансов, Милош Земан отметил, что "Шиллерова является блестящим министром, и никакого повода для ее отставки не существует".

Президент упомянул имена четырех критиков правительства — сенатора Павла Фишера, председателя парламентской фракции ODS Збынека Станюру, призвавшего к отставке главу Минфина, журналиста Лубоша Палату и Мирослава Калоусека, которых, кроме прочего, назвал «глупцами».

По мнению Земана, Kaлоусек "своим недавним заявлением о наличии у него трех револьверов фактически призвал к вооруженному восстанию против правительства".

В своем аккаунте в Twitter Kaлоусек 30 марта отрегиаровал на выдвинутое Минобороной предложение, чтобы правительство и премьер в будущем в состоянии кризиса могли получить правомочия управлять страной самостоятельно. Кабинет министров, по словам пресс-секретаря Минобороны Яна Пейшека, должен был лишь получить документ рекомендательного характера от группы экспертов, которая с 2015 года рассматривала возможность решения кризисных ситуаций. Калоусек в связи с этим написал: «В случае если правительство намерено это продвигать, граждане в соответствии с Конституцией имеют право на вооруженный протест. ... У меня в наличии лишь три револьвера. В такой ситуации я сочту честью стать рядом с вами. Надеюсь, что этого не произойдет, но я готов».

Mинистр обороны, в свою очередь, назвал выдвижение документа, который правительство в данный момент должно было лишь принять к сведению, с учетом нынешней ситуации совершенно случайным, но крайне неудачным обстоятельством. Для принятия документа, по его мнению, должен быть достигнут широкий политический консенсус. Вице-премьер Ян Гамачек в связи с этим подчеркнул, что документ не будет рассмотрен в настоящее время, когда в Чехии введено ЧП, что подтвердил также премьер-министр Андрей Бабиш.