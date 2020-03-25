Архив передач

Милош Земан готов принять участие в параде Победы, если его не отменят

Лорета Вашкова
25-03-2020
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Президент Милош Земан примет участие в майском параде Победы в Москве по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны, если организаторы мероприятия из-за ситуации вокруг коронавируса его не отменят. Об этом Чешскому информагентству ČTK в среду сообщил канцлер президента Вратислав Mынарж.

В связи с чрезвычайными мерами, принятыми Чехией во избежание распространения эпидемии нового коронавируса, граждане Чехии не имеют права покинуть пределы своей страны. Исключение, тем не менее, составляют дипломаты, государственные деятели и служащие, выполняющие важную миссию.

 
 
 
 
 
 
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