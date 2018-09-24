Милош Земан: Еврокомиссия не должна диктовать странам ЕС, во что инвестировать евросубсидии

Катерина Айзпурвит
24-09-2018
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Выступая в Оломоуце, президент Чехии Милош Земан прокомментировал использование дотаций выделяемых из фондов Евросоюза. По мнению чешского лидера, Еврокомиссия не должна диктовать странам ЕС, во что инвестировать евросубсидии, а решения по этому вопросу должны принимать сами страны, что повысило бы эффективность использования этих средств.

По словам Милоша Земана, после выхода Великобритании из ЕС приток средств в европейский бюджет снизится примерно на 15%, и доходы ЕС существенно снизятся. Если Еврокомиссия сохранит существующую структуру целевого предоставления субсидий, евродотации окажутся малоэффективными, уверен чешский лидер.

 
 
 
 
 
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