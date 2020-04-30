Милош Земан беседовал с председателем КНР и подтвердил свое участие в саммите «17+1»

Президент Милош Земан в четверг, 30 апреля, беседовал с председателем КНР Си Цзиньпинем и поблагодарил его за поставку защитных средств для борьбы с коронавирусом. Си Цзиньпинь, в свою очередь, выразил благодарность за предоставление чешской гуманитарной помощи и пригласил главу Чешской Республики совершить официальный визит в КНР.

Милош Земан подтвердил свое участие на саммите в формате «17+1» по вопросам сотрудничества государств Центральной и Восточной Европы и Китая. Об этом сообщила канцелярия Пражского Града на своем сайте 30 апреля.

Изначально саммит был запланирован на апрель, однако из-за пандемии коронавируса Поднебесная заседание отложила.