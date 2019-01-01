Миллион крон за первую новогоднюю уборку

Антон Каймаков
01-01-2019
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30 специализированных машин и 120 дворников ежегодно убирают с улиц Праги следы ночного празднования прихода Нового года. Мусоросжигательный завод 1 января обычно принимает около 35 тонн мусора, собранного на улицах чешской столицы. Уборка, стоимость которой составит около 1 миллиона крон (38,5 тысяч евро), началась уже в 3 часа ночи. В первую очередь приводятся в порядок центральные площади – Вацлавская, Староместская и Малая, а также Карлов мост и улицы исторического района Градчаны. Это главная туристическая часть города.

 
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