Миллион чешских пациентов активно пользуются on-line системами записи к врачам

Чешские медицинские страховые компании начали поддерживать врачей, внедривших on-line системы записи пациентов на прием, что позволят сократить сроки ожидания в приемных. В настоящее время современной программой записи активно пользуется 1 миллион пациентов и 450 врачей. В первую очередь речь идет о терапевтах, гинекологах и зубных врачах.

Внедрение систем on-line записи пациентов на прием поддерживает также и чешский Минздрав. Пользующие подобными системами врачи получают финансовый бонус.