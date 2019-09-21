Миллион чешских пациентов активно пользуются on-line системами записи к врачам

Антон Каймаков
21-09-2019
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Чешские медицинские страховые компании начали поддерживать врачей, внедривших on-line системы записи пациентов на прием, что позволят сократить сроки ожидания в приемных. В настоящее время современной программой записи активно пользуется 1 миллион пациентов и 450 врачей. В первую очередь речь идет о терапевтах, гинекологах и зубных врачах.

Внедрение систем on-line записи пациентов на прием поддерживает также и чешский Минздрав. Пользующие подобными системами врачи получают финансовый бонус.

 
 
 
 
 
 
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