Миллиардер Карел Комарек стал единственным собственником Sazka Group

Группа KKCG, которая принадлежит бизнесмену Карелу Комареку, может стать единственным владельцем Sazka Group. Разрешение на приобретение 25% крупнейшей букмекерской компании страны группой KKCG выдало Антимонопольное ведомство Чехии. Предыдущим владельцем пакета акций была фирма Emma Capital Holding Иржи Шмейца.

KKCG сообщила, что в рамках сделки она получит не только долю в Sazka Group, но и греческой компании OPAP, итальянской Lottoitalia и австрийской Casinos Austria. EMMA Capital Иржи Шмейца сохранит за собой долю в хорватской букмекерской конторе SuperSport и получит финансовую компенсацию, которая оценивается в несколько сотен миллионов евро.