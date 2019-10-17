Архив передач

Милан Гулаш установил новый рекорд чешской Экстралиги

Тимур Кашапов
17-10-2019
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Нападающий клуба «Пльзень» Милан Гулаш сделал хет-трик в матче против «Пардубице» и установил новый рекорд чешского внутреннего первенства, отличившись в десяти стартовых матчах чемпионата. По этому показателю он превзошел Виктора Уйчика из пражской «Славии» и Мартина Ружички из «Тршинеца», которые на старте сезона не покидали лед без забитой шайбы на протяжении девяти матчей подряд.

На счету 33-летнего капитана «Пльзень» в текущем чемпионате уже 13 шайб. Гулаш лидирует в списке лучших снайперов и бомбардиров Экстралиги.

 
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