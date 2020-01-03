Архив передач

Милада Горакова удостоена высшей госнаграды Словакии

Тимур Кашапов
03-01-2020
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Президент Словакии Зузана Чапутова присудила высшую государственную награду страны, вручаемую иностранным гражданам, чешскому политику и юристу Миладе Гораковой, которая была казнена коммунистическими властями Чехословакии после сфабрикованного процесса в 1950 году. Награду из рук Чапутовой получила член Клуба Милады Гораковой Эрика Мачакова.

Всего Чапутова наградила 20 человек. В их число вошли, в частности, граждане Словакии – участники революции, которая привела к падению коммунистического режима в Чехословакии в 1989 году.

 
 
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