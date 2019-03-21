МИД Турции осудил заявления президента Чешской Республики

МИД Турции решительно осудил заявления президента ЧР Милоша Земана о том, что Турция является де-факто союзником террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ). «Мы не принимаем и решительно осуждаем заявления президента Чехии, которые полны лжи и оскорблений в адрес нашей страны и нашего президента», - заявил пресс-секретарь турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой. Он также сказал, что «очернение» Турции главой чешского государства несовместимо с традиционно хорошими отношениями между двумя странами.

Напомним, Милош Земан во время своего визита в Карловарский край, отвечая на вопрос, почему Турция нападает на курдов, воюющих с исламистами, сказал, что Анкара де-факто является союзником ИГИЛ. По его словам, Турция выступала посредником при осуществлении некоторых логистических операций по снабжению Исламского государства, например, при экспорте нефти. По словам Земана, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ставку на исламизацию страны.

Комментируя заявление Министерства иностранных дел Турции, президент Земан, в свою очередь, отметил, что в прошлом имелись свидетельства о наличии торговли между Турцией и Исламским государством. Он добавил, что это факт, а факты не оспаривают.