МИД стремится противостоять усилению активности в Чехии агентов России и Китая

Лорета Вашкова
04-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Выводы, сделанные в докладе Информационной службы безопасности ЧР (BIS) за 2017 год об усилении российского и китайского влияния на Чехию, не являются для Министерства иностранных дел Чешской Республики неожиданностью. МИД стремится противостоять этому явлению, сообщила информагентству ЧТК пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Михаэла Лагронова.

По мнению оппозиционной партии гражданских демократов, «политики не должны недооценивать информацию спецслужб о деятельности подобного рода». Партия TOP-09 призвала правительство принять незамедлительные меры в связи с сообщением. Кабмин информировал о том, что рассмотрит вопрос в ходе отдельного заседания в январе.

Реагируя на информацию спецслужб, пресс-секретарь президента Милоша Земана Иржи Овчачек заявил, что «уверенное в себе и сильное демократическое государство не должно поддаваться опасениям, а поддержание как можно более широкого экономического сотрудничества – в интересах Чешской Республики».

Лорета Вашкова
04-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 