МИД стремится противостоять усилению активности в Чехии агентов России и Китая

Выводы, сделанные в докладе Информационной службы безопасности ЧР (BIS) за 2017 год об усилении российского и китайского влияния на Чехию, не являются для Министерства иностранных дел Чешской Республики неожиданностью. МИД стремится противостоять этому явлению, сообщила информагентству ЧТК пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Михаэла Лагронова.

По мнению оппозиционной партии гражданских демократов, «политики не должны недооценивать информацию спецслужб о деятельности подобного рода». Партия TOP-09 призвала правительство принять незамедлительные меры в связи с сообщением. Кабмин информировал о том, что рассмотрит вопрос в ходе отдельного заседания в январе.

Реагируя на информацию спецслужб, пресс-секретарь президента Милоша Земана Иржи Овчачек заявил, что «уверенное в себе и сильное демократическое государство не должно поддаваться опасениям, а поддержание как можно более широкого экономического сотрудничества – в интересах Чешской Республики».