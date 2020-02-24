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MИД советует гражданам Чехии воздержаться от поездок в северные регионы Италии

Лорета Вашкова
24-02-2020
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Mинистерство иностранных дел Чехии рекомендует гражданам Чехии воздержаться от поездок в северные регионы Италии, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Внешнеполитическое ведомство ЧР также предупреждает, что в случае неблагоприятного развития ситуации туристы могут оказаться в больнице на обязательном двухнедельном санитарном карантине. Новый вид коронавируса унес в Италии жизни уже четырех граждан, заразились коронавирусом на севере Италии в целом 149 человек.

 
 
 
 
 
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