МИД России назвал чешских политиков инициаторами «"войны" с символами победы над фашизмом»

Лорета Вашкова
11-09-2019
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Министерство иностранных дел России на своем официальном сайте назвало чешских политиков инициаторами «"войны" с символами победы над фашизмом» и призвало «перестать глумиться над памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге». Российская дипломатия таким образом отреагировала на обострившиеся споры вокруг пражского монумента советскому военачальнику, дальнейшая судьба которого будет обсуждаться в четверг, 12 сентября, на заседании администрации района, на территории которого он находится.

После очередного акта вандализма – скульптуру военачальника в последний раз облили краской в ночь на 22 августа – районные власти закрыли ее защитной пленкой, которую неоднократно срывали сторонники сохранения монумента. После протестной манифестации, в которой приняли участие около 300 человек, в том числе представители компартии, депутат от социал-демократов и пресс-секретарь президента Чехии, власти Праги-6 вновь открыли памятник. Ранее староста Праги-6 предлагал перенести монумент на территорию посольства или передать в музей, что также вызвало резкую критику со стороны МИД РФ.

Лорета Вашкова
11-09-2019
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