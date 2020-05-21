МИД РФ заявляет, что Прага пока не ответила на предложение Москвы о двусторонних консультациях

Представитель МИД России Мария Захарова, выступая перед журналистами 21 мая, заявила, что «чешская сторона пока не дала ответ на предложение Москвы провести консультации по актуальным вопросам двусторонних отношений».

Ранее внешнеполитическое ведомство Чехии сообщило, что предложило Москве провести консультации еще в начале мая. Также МИД Чехии не согласен с утверждением, что демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге нарушает чешско-российское соглашение.

По ее словам, партнеры в чешском внешнеполитическом ведомстве «услышали сигнал из Москвы». «Однако официального ответа чешской стороны по срокам консультации мы до сих пор не получили. Призываем партнеров сесть за стол переговоров, чтобы обсудить весь комплекс накопившихся проблем, если в Праге сохраняется готовность выправить созданную чешской стороной нездоровую ситуацию в двусторонних делах», – заявила в ходе своего выступления Мария Захарова.

По ее словам, монумент Коневу не одно десятилетие числился в общенациональном реестре военных памятников, который ведет Министерство обороны Чешской Республики. «Сейчас это, вопреки имеющимся фактам, отрицают. Будем добиваться ответа чешской стороны, на каком основании этот монумент был именно сейчас изъят из реестра», – заявила представитель МИД РФ.

Министерство иностранных дел Чехии недавно выступило с протестом против возбуждения СК России уголовного дела по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично» в отношении муниципальных политиков, связанных с демонтажем памятника Коневу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, со своей стороны, 15 мая заявил, что монумент Коневу на основе чешско-российского договора будет необходимо восстановить. Объяснение чешской стороны, что решение о демонтаже памятника принималось на местном уровне, он назвал «деткой отговоркой».