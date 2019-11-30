МИД РФ обвинил чешскую сторону в срыве вылета из Москвы в Казань самолета чешской делегации во главе с министром

Департамент информации и печати МИД России опубликовал следующее заявление: «В связи с появлением в СМИ различных домыслов о причинах сложностей с организацией перелета 27 ноября с.г. из Москвы в Казань делегации Министерства сельского хозяйства Чехии во главе с его руководителем М. Томаном хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС. Констатируем, что подобный сбой в ходе соответствующих оформительских процедур допускается чешскими партнерами не в первый раз. Чехи по официальным каналам признают свою ответственность».

Глава Минсельхоза и сопровождающая его делегация прибыла в Россию 25 ноября. Согласно плану визита, 27 ноября министр отправлялся из Москвы в Казань для переговоров с руководством Татарстана, однако после десяти часов ожидания самолет делегации так и не получил разрешения на вылет.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек, комментируя ситуацию на встрече с президентом Милошем Земаном 30 ноября не подтвердил и не не опроверг утверждение МИД РФ. По его словам, вылет чешского спецборта в Казань все же можно было разрешить. При этом Петршичек, как и ранее, отметил, что не видит здесь политической мотивации. 29 ноября премьер Андрей Бабиш заявил, что ждет от чешского внешнеполитического ведомства окончательных разъяснений. Вице-премьер Ян Гамачек не исключил, что отмена рейса стала результатом политического охлаждения между Москвой и Прагой. Президент Милош Земан также допускает, что речь может идти об ответе на обвинения в шпионаже, которые выдвигает в адрес России чешская контрразведка.