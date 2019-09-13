МИД РФ обещает «принять ответные меры на решение перенести памятник Коневу в Праге»

На следующий день после того, как 12 сентября совет шестого района Праги принял решение о переносе со своей территории памятника советскому маршалу Коневу, МИД РФ распространил комментарий, в котором заявил, что это «способно серьезно омрачить российско-чешские отношения» и «подобный шаг не останется без ответа».

«По-прежнему считаем этот шаг нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года», – заявляет МИД России. «Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Чешская сторона неоднократно напоминала российским властям о недопустимости вмешательства в решения местного самоуправления Праги и указывала на то, что вопрос монумента, не являющегося военным захоронением, является внутренним делом Чехии. Вопрос о переносе памятника встал после того, как монумент советскому маршалу в очередной раз облили красной краской.

Руководитель политического отдела посольства Чехии в России Петр Вагнер, отвечая на вопрос издания DeníkN, высказал предположение, что ответ российской стороны может коснуться судьбы памятников и надгробий чехословацких легионеров, погибших на территории России в годы Гражданской войны.