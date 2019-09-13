МИД РФ обещает «принять ответные меры на решение перенести памятник Коневу в Праге»

Катерина Айзпурвит
13-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

На следующий день после того, как 12 сентября совет шестого района Праги принял решение о переносе со своей территории памятника советскому маршалу Коневу, МИД РФ распространил комментарий, в котором заявил, что это «способно серьезно омрачить российско-чешские отношения» и «подобный шаг не останется без ответа».

«По-прежнему считаем этот шаг нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года», – заявляет МИД России. «Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Чешская сторона неоднократно напоминала российским властям о недопустимости вмешательства в решения местного самоуправления Праги и указывала на то, что вопрос монумента, не являющегося военным захоронением, является внутренним делом Чехии. Вопрос о переносе памятника встал после того, как монумент советскому маршалу в очередной раз облили красной краской.

Руководитель политического отдела посольства Чехии в России Петр Вагнер, отвечая на вопрос издания DeníkN, высказал предположение, что ответ российской стороны может коснуться судьбы памятников и надгробий чехословацких легионеров, погибших на территории России в годы Гражданской войны.

Катерина Айзпурвит
13-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: ЧТК / Демл Ондржей

Бронзового Конева заменит памятник освобождению Праги

Власти района Прага-6 пытались поставить точку в затянувшейся дискуссии о дальнейшей судьбе памятника маршалу Ивану Коневу. В ходе тайного…
Милош Земан и Александр Вучич, фото: ЧТК/AP Photo/Darko Vojinovic

Независимость Косово поддерживается Чехией и отвергается ее президентом

Президент Милош Земан ступил на тонкий дипломатический лед, заявив, что «хочет обсудить с высшими государственными представителями возможность…
Фото: Роман Вондроуш / ЧТК

Чешские политики требуют извинений за слова Мединского о «гауляйтере», а дочь Конева хочет перенести памятник в Россию

На протяжении всего лета в Чехии продолжаются споры по поводу судьбы памятника советскому маршалу Ивану Коневу на одной из площадей…
Далее об этом
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 