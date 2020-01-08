МИД призывает чехов в регионе Ближнего Востока к бдительности

Mинистерство иностранных дел Чехии призывает чешских граждан, находящихся в странах Ближнего Востока, к бдительности из-за ситуации, сложившейся после убийства командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Угрозу, как предполагает министерство иностранных дел, может представлять нахождение в странах с крупными общинами шиитов, где проходят демонстрации, и в областях, находящихся вблизи с Йеменом, где Иран поддерживает участников гражданской войны.

В Саудовской Аравии, по мнению чешских дипломатов, существует серьезная угроза терактов и других инцидентов. В Oмане риск возникновения терроризма ниже, однако и здесь нельзя исключить возможность терактов с учетом крайне напряженной ситуации в регионе.