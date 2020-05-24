МИД: Посольство Чехии в Киеве остается закрытым, частично возобновлена выдача рабочих виз во Львове

Начиная с пятницы, 22 мая, Генеральное консульство ЧР во Львове частично возобновило выдачу рабочих виз сезонным работникам из Украины. Подача документов осуществляется на основе запроса чешских фирм, посредством Министерства сельского хозяйства Чешской Республики.

Минсельхоз направит в Генеральное консульство во Львове поименный список, на основе которого работники ГК сами контактируют конкретного соискателя и назначат ему дату подачи заявления. Подробную информацию можно найти на сайте Консульства: https://www.mzv.cz/lvov/uk/x2004_02_03/x2016_05_18/castecne_obnoveni_vizove_cinnosti.html

Министерство иностранных дел Чехии далее уточняет, что визовый отдел Посольства ЧР в Киеве остается закрытым. Документы там приниматься не будут.

Перед зданием Генерального консульства во Львове необходимо руководствоваться всеми действующими указаниями эпидемиологической службы, в том числе соблюдать дистанцию в два метра. Доступ в здание Консульства будет разрешен лишь на основе предварительной регистрации и только лицам без симптомов заболевания, с температурой ниже 37 °C. Измерение будет проходить на месте. Каждый, желающий попасть в здание Консульства, обязан иметь на лице маску, прикрывающую рот и нос. Документы нельзя предъявлять в пластиковых папках.

По данным на воскресенье, 24 мая, неизвестно, когда работа Генерального консульства во Львове возобновится полностью.