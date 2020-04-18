Архив передач

МИД поблагодарил союзников за поддержку Чехии в сфере обеспечения кибернетической безопасности

Антон Каймаков
18-04-2020
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«Я высоко ценю поддержку США и всех союзников, помогающих в сфере обеспечения кибернетической безопасности нашей страны. Кибернетические атаки на чешские медицинские учреждения в период борьбы с эпидемией COVID-19 сродни поведению гиен. Надеюсь, что наши специалисты очень скоро обнаружат тех, кто заинтересован в поражении Чешской Республики в сражении с инфекцией», – написал в Twitter министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Руководитель чешского внешнеполитического ведомства, таким образом, отреагировал на сообщение Reuters о заявлении, сделанном государственным секретарем США Майклом Помпео. «Призываем всех, кто несет за это ответственность, воздержаться от кибернетических нападений на чешский сектор здравоохранения» – заявил глава американских дипломатов, предупредив одновременно о неизбежном возмездии за такие действия.

Об угрозе осуществления кибернетических атак на медицинские учреждения Чехии в четверг предупредило чешское «Национальное управление кибернетической и информационной безопасности», а министр здравоохранения Адам Войтех уточнил, что некоторые больницы уже противостоят повторным попыткам внедрения в их системы. Речь шла о кибернетических атаках на факультетские больницы городов Оломоуц и Острава, а также на Больницу Пардубицкого края.

Антон Каймаков
18-04-2020
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