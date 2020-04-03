МИД: около 100 чехов удалось вывезти из области Тироль

Специальным автобусным конвоем, организованным МИД Чехии, в пятницу утром удалось вывезти с территории Австрии около ста граждан Чешской Республики. Чехи вынужденно оставались в регионе Тироль из-за введения там всеобщего карантина.

В репатриации граждан участвовали также полицейские и пожарные. Вторая группа чехов отправится домой в пятницу, подтвердила чешскому информагентству ЧТК Мариана Вернерова из пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Начиная с 18 марта, МИД Чехии вернул в Чехию около 4000 тысяч сограждан, остававшихся в зарубежных странах в результате введенных там мер по борьбе с коронавирусом.

В подобной ситуации оказались тысячи европейцев. Многие вынужденно остаются за пределами ЕС. Вопрос, как лучше организовать их репатриацию, в пятницу коллективно обсудят министры иностранных дел Евросоюза.