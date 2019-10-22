Архив передач

MИД не зарегистрировал повышенный интерес со стороны живущих в Британии чехов к возвращению на родину из-за Брексита

Лорета Вашкова
22-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Mинистерство иностранных дел Чехии не зарегистрировало повышенный интерес со стороны живущих в Великобритании чехов к возвращению на родину из-за приближающегося Брексита.

Тем не менее, внешнеполитическое ведомство рекомендует своим землякам своевременно подать заявление о получении статуса поселенца в Соединенном Королевстве, чтобы были сохранены все их права и после выхода Британии из ЕС. Об этом сообщили глава чешской дипломатии Томаш Петршичек и глава МВД Ян Гамачек.

Министры информировали о том, что в Британии, по неофициальным данным, проживает около 100 тысяч чехов, однако получить статус резидента на данный момент стремятся лишь примерно 22000. По словам Т. Петршичека, увеличилось число сотрудников в чешских диппредставительствах в Лондоне и Манчестере, также работают горячие линии юридической помощи для граждан ЧР. Из-за Брексита повысился интерес к выдаче чешских паспортов и других документов.

Лорета Вашкова
22-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 